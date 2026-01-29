Pênalti em Arrascaeta em São Paulo x Flamengo? Veja o que diz ex-árbitro

O Flamengo deixou o campo reclamando muito da arbitragem na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, na quarta-feira, 28, no Morumbis. O jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos minutos finais da partida, o Flamengo contesta um possível pênalti não marcado de Alan Franco sobre Arrascaeta. No lance, após rebote do goleiro Rafael, o uruguaio chegou para finalizar para o gol, mas se desequilibrou na disputa com o defensor são-paulino.

O árbitro do jogo foi Wilton Pereira Sampaio. O juiz não viu penalidade máxima no lance e não consultou o monitor do VAR para olhar a jogada.

Para Carlos Eugênio Simon, ex-juiz e comentarista de arbitragem da ESPN, Wilton Pereira Sampaio acertou na decisão tomada na partida no Morumbis.

"No último lance da partida entre São Paulo e Flamengo houve uma polêmica: Alan Franco em Arrascaeta. Até há um possível toque, bem fraquinho, mas, para mim, isso não é pênalti. Arrascaeta conclui a jogada para fora do gol", disse Carlos Eugênio Simon.

"O Flamengo reclamou, o árbitro não marcou e o VAR não interveio. Para mim, decisão correta da arbitragem", prosseguiu.

Envolvido no lance polêmico, Arrascaeta deu detalhes da jogada e contestou a não marcação do pênalti na partida. "O cara encosta no meu pé na hora de chutar e me tira totalmente de bater 100% na bola. A bola muda de direção, e a velocidade do chute dá para ver também que não sai como eu quero", disse Arrascaeta ao SporTV.