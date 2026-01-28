Pegula vence Anisimova e vai enfrentar Svitolina na semifinal na Austrália

Pegula vai disputar sua primeira semi na Austrália. IZHAR KHAN / AFP

Jessica Pegula está na semifinal do Australian Open pela primeira vez na carreira. A tenista levou a melhor no duelo estadunidense contra Amanda Anisimova pelas quartas de final do Grand Slam.

Nesta quarta-feira (28), a número 6 do mundo venceu a compatriota, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/1). O jogo teve uma hora e 36 minutos.

A próxima adversária de Pegula será a cazaque Elena Rybakina, que eliminou a polonesa Iga Świątek. Esta será a sétima partida entre elas e o retrospecto de momento aponta três vitórias para cada, com a tenista dos Estados Unidos vencendo as duas últimas.

Como foi o jogo

Pegula venceu 70% dos pontos com o primeiro saque. IZHAR KHAN / AFP

Jessica Pegula já iniciou o jogo quebrando o saque de Amanda Anisimova e logo depois confirmou o seu para deixar o marcador em 2 a 0. Um novo break no quinto game, aumentou a diferença para 4 a 1 e sem novas quebras, a vice-campeã do US Open de 2024 fechou em 6 a 2, com 12 winners (bolas vencedoras) contra oito e seis erros não forçados contra 13.

A segunda parcial foi bem mais equilibrada e, depois de um game de sete minutos, Anisimova confirmou o saque e fez 1 a 0. As duas jogadoras mantiveram o saque até o oitavo game, quando a número 4 do mundo conseguiu um break, fez 5 a 3, e sacou para empatar a partida.

Com boas devoluções, Pegula devolveu a quebra, empatou em 5 a 5, e conseguiu mais um break para fazer 6 a 5 e sacar para o jogo. Porém, Anisimova se recuperou e devolveu a quebra, empatando em 6 a 6 e levando a definição do set para o tie-break.

O tie-break foi totalmente dominado por Jessica Pegula, que após empate em 1 a 1, venceu todos os pontos disputados até fechar em 7 a 1 e confirmar a classificação.

Pegula terminou o jogo com 21 erros não forçados contra 44 de Anisimova, além de 20 winners contra 18.