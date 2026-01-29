Patriots x Seahawks: por que este Super Bowl é tão improvável? Assista ao podcast

Sam Darnold e Drake Maye são os quarterbacks do Super Bowl. Arte / Agência RBS

O Super Bowl 60 terá Seattle Seahawks e New England Patriots em uma final, até pouco tempo, considerada improvável. O novo episódio do PrimeCast explica o porquê.

São duas equipes que sequer chegaram aos playoffs nas últimas temporadas, além de passarem por reconstruções.

O Sam Darnold, quarterback do Seahawks, conseguiu a redenção após anos de mediocridade. Selecionado como a terceira escolha geral do Draft de 2018 pelo Jets, passou por várias equipes e chegou a ser reserva. Deu a volta por cima e chegou à Seattle onde encontrou uma defesa de elite, ótimos recebedores e uma linha ofensiva que o protege muito bem.

Do outro lado, o Patriots tinha apenas quatro vitórias na última temporada, era um time em reconstrução e com problemas em vários setores. Por lá o Drake Maye está apenas no seu segundo ano na liga.

Além disso, o Mike Vrabel está no seu primeiro ano como treinador em New England. Mas, o caminho até o título ele conhece muito bem: foi três vezes campeão como jogador pelo próprio Patriots.

O novo episódio do PrimeCast também debate o futuro de Broncos e Rams, os favoritos aos prêmios individuais, os novos treinadores e muito mais sobre NFL.

