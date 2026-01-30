Panam Sports determina novas datas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027

Fogo pan-americano voltará a Lima em 2027. Divulgação / COB

A Panam Sports, entidade responsável pelo esporte nas Américas, anunciou, através de seu Comitê Executivo, que a 20ª edição dos Jogos Pan-Americanos, que terá a cidade peruana de Lima como sede, será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2027, uma semana depois da data originalmente estabelecida para o inicio do evento.

O Comitê Executivo determinou as novas datas após reuniões realizadas em Lima, onde o presidente da Panam Sports, Neven Ilic, dialogou com o Comitê Organizador local.

A entidade aproveitou os encontros que duraram quatro dias para visitar algumas instalações como a Vila Pan-americana, a Villa Deportiva Nacional (Videna) e o Complexo Deportivo Villa María del Triunfo.

— Estamos contentes e tranquilos após esta visita. Podemos constatar, in loco, como as sedes e a Vila Pan-americana estão fantásticas. O legado dos Jogos de 2019 é espetacular. As arenas estão muito bem cuidadas e, o mais importante, é que seguiram recebendo eventos esportivos — disse Ilic.

Os Jogos Pan-Americanos de Lima irão reunir mais de 7 mil atletas de 41 países. A competição servirá de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 em diversas modalidades.