Olympique de Marselha tropeça com Paris FC e se distancia da briga pelo título francês

Três dias depois da eliminação na Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha não passou de um empate em 2 a 2 com o Paris FC neste sábado (31), pela 20ª rodada do Campeonato Francês, e se afastou da briga pelo título.

Com 39 pontos, o Olympique segue em terceiro, mas fica a sete pontos do Lens, líder provisório deste a vitória sobre o Le Havre por 1 a 0 na sexta-feira.

Em relação ao Paris Saint-Germain (2º), o time de Marselha tem seis pontos de desvantagem, mas a equipe da capital visita o Strasbourg (7º) no domingo, com a possibilidade de voltar à ponta da tabela caso consiga pelo menos um ponto.

Se vencer, o PSG ampliaria para nove pontos a vantagem sobre o Olympique, uma semana antes de as equipes se enfrentarem.

No jogo deste sábado, o Marselha abriu 2 a 0 graças aos gols do inglês Mason Greenwood (18') e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (54'). No entanto, nos minutos finais, o Paris FC empatou com Jonathan Ikoné (82') e Ilan Kebbal (90+4').

Greenwood, ao menos, ampliou sua vantagem na artilharia do campeonato, agora com 13 gols, dois a mais que o vice-artilheiro, Joaquín Panichelli, do Strasbourg.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro

Lens - Le Havre 1 - 0

Sábado, 31 de janeiro:

Paris FC - Olympique de Marselha 2 - 2

(15h00) Lorient - Nantes

(17h05) Monaco - Rennes

Domingo, 1º de fevereiro:

(11h00) Lyon - Lille

(13h15) Angers - Metz

Toulouse - Auxerre

Nice - Brest

(16h45) Strasbourg - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

2. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26

3. Olympique de Marselha 39 20 12 3 5 46 22 24

4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12

5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5

6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3

7. Strasbourg 30 19 9 3 7 32 23 9

8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8

9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5

10. Monaco 24 19 7 3 9 28 33 -5

11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5

12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7

13. Paris FC 21 20 5 6 9 26 34 -8

14. Nice 21 19 6 3 10 25 36 -11

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24