Oitavas de final da Champions League: confira os times que já garantiram a classificação

Apenas oito das 36 equipes que disputam a fase de liga da Champions League alcançam de forma direta as oitavas de final. É uma missão difícil, mas que vale dois jogos a menos no calendário dos clubes que sonham com o título.
Duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final: Arsenal e Bayern de Munique. As outras seis vagas serão definidas na última rodada, que ocorre nesta quarta-feira (28), às 17h.
Confira os classificados de forma direta às oitavas de final
- Arsenal
- Bayern de Munique
Repescagem
Além dos oito primeiros, do 9º ao 24º ainda seguem na disputa da Champions League. Estes clubes, no entanto, disputarão a fase de repescagem, com jogos de ida e volta.
