Oitavas de final da Champions League: confira os times que já garantiram a classificação

Champions League conhecerá os oito classificados para as oitavas. Nicolas Tucat / AFP

Apenas oito das 36 equipes que disputam a fase de liga da Champions League alcançam de forma direta as oitavas de final. É uma missão difícil, mas que vale dois jogos a menos no calendário dos clubes que sonham com o título.

Duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final: Arsenal e Bayern de Munique. As outras seis vagas serão definidas na última rodada, que ocorre nesta quarta-feira (28), às 17h.

Confira os classificados de forma direta às oitavas de final

Arsenal

Bayern de Munique

Repescagem

Além dos oito primeiros, do 9º ao 24º ainda seguem na disputa da Champions League. Estes clubes, no entanto, disputarão a fase de repescagem, com jogos de ida e volta.