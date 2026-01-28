Napoli, Olympique, Athletic Bilbao, PSV e Ajax são eliminados da Champions

Napoli, Olympique de Marselha, Athletic Bilbao, e dois tradicionais clubes holandeses e ex-campeões europeus, PSV Eindhoven e Ajax foram algumas das equipes eliminadas nesta quarta-feira (28) na oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

O Napoli foi a eliminação de maior destaque, devido ao seu status de atual campeão italiano. O time foi derrotado por 3 a 2 no estádio Diego Armando Maradona pelo Chelsea, cujo destaque foi o atacante brasileiro João Pedro, autor de dois gols na partida.

Com a vitória, o time londrino ficou entre os oito melhores e avançou diretamente às oitavas de final.

Os napolitanos chegaram a esta última rodada na 25ª posição, virtualmente eliminados, e não podiam se dar ao luxo de tropeçar se quisessem manter vivas suas chances de classificação.

Enzo Fernández abriu o placar para o Chelsea cobrando pênalti (19') e o Napoli virou ainda no primeiro tempo com Antonio Vergara (33') e Rasmus Hojlund (43'), mas os dois gols de João Pedro na etapa final (61' e 82') deu a vitória aos londrinos, que com o resultado conseguiram a sexta colocação.

Em outro jogo emocionante, o Athletic Bilbao (29º, 8 pontos) ficou foi derrotado em San Mamés pelo Sporting Lisboa (7º, 16 pontos), a grande surpresa desta primeira fase.

O Athletic ficou à frente no placar duas vezes, com gols de Oihan Sancet (3') e Gorka Guruzeta (28'), e essa vantagem praticamente garantia a vaga nos playoffs.

Mas os portugueses empataram nas duas ocasiões, com gols de Ousmane Diomandé (12') e Francisco Trincão (62'), antes do brasileiro Alisson Santos (90'+3) garantir a vitória nos acréscimos.

- Três ex-campeões caem -

A eliminação do Olympique de Marselha foi ainda mais traumática. O time francês perdia por 3 a 0 na visita ao belga Club Brugge e ia se classificando. Mas em outro jogo, o Benfica venceu o Real Madrid por 4 a 2, marcando o quarto e decisivo gol nos acréscimos, e com isso tomou sua vaga na repescagem.

Por sua vez, o Ajax (32º) foi se despediu da competição após perder por 2 a 1 em casa para o Olympiacos (18º), que assim avançou para o playoff de acesso às oitavas de final, enquanto o PSV Eindhoven (28º) caiu diante do já classificado Bayern de Munique (2º) por 2 a 1.

Olympique, Ajax e PSV são os únicos ex-campeões que não avançaram para o mata-mata da Champions.

As outras equipes eliminadas nesta quarta-feira foram o Pafos, do Chipre, o Union St. Gilloise, da Bélgica, e o Copenhagen, da Dinamarca.

Outros quatro times já não tinham chances de classificação antes desta última rodada: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty, que terminou na lanterna (36º) com apenas um ponto em oito jogos.