Classificado à semi do Australian Open, Djokovic lamenta por oponente: "Ele deveria ter sido o vencedor hoje"

Djokovic (E) conversa com Musetti (D) após abandono do italiano. IZHAR KHAN

Novak Djokovic está, mais uma vez, nas semifinais do Australian Open. O sérvio sobreviveu a um grande susto para chegar lá, depois de Lorenzo Musetti abrir 2 sets a 0. O italiano, contudo, precisou abandonar a partida das quartas de final, nesta quarta-feira (28), após sentir uma lesão.

O número 5 do mundo pediu atendimento médico para a coxa direita no terceiro set, quando vencia a partida por 6/4, 6/3, 1/3. Ele tentou continuar, mas foi obrigado a desistir.

Desta forma, será o astro sérvio, vencedor de 10 Abertos da Austrália, quem enfrentará nas semifinais o vencedor da partida entre o atual campeão, o italiano Jannik Sinner, e o estadunidense Ben Shelton.

Com sua classificação, Djokovic mantém vivo o sonho de conquistar o 25º título de Grand Slam, dificultado pelo surgimento de Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.

— Sinto muito por ele, ele era o melhor jogador, de longe... eu já estava a caminho de casa hoje à noite. É algo tão triste, não sei mais o que dizer. Ele deveria ter sido o vencedor hoje, sem dúvida. Sou extremamente sortudo por ter conseguido avançar — disse Djokovic, que na rodada anterior já havia sido beneficiado da desistência do tcheco Jakub Menšík, que sequer entrou em quadra por conta de lesão no músculo abdominal

O tenista sérvio de 38 anos chega à 54ª semifinal de Grand Slam da carreira.