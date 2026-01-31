Esportes

Em São Paulo
Notícia

Minas Tênis Clube vence o Pinheiros e é o campeão da Copa Super 8 do NBB

Com a vitória, Minas Tênis Clube garante vaga na Basketball Champions League Americas 2026/27 e conquista o torneio pela segunda vez.

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS