Minas Tênis Clube vence o Pinheiros e é o campeão da Copa Super 8 do NBB

Ler resumo

Minas repetiu conquista de 2022. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

O Minas Tênis Clube derrotou o Pinheiros por 85 a 62, neste sábado (31), no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, e conquistou o título da Copa Super 8 do NBB, pela segunda vez.

O time mineiro havia vencido em 2022 e ficado com o vice no ano passado. O título ainda valeu uma vaga na Basketball Champions League Americas (BCLA) 2026/27.

O pivô Wini Silva e o ala-armador argentino Juan Pablo Arengo foram os grandes nomes da decisão.

— No ano passado, nós fizemos um trabalho muito bom e ficamos muito perto. Ficamos aí um pouco com raiva, com desejo. Hoje o time foi muito bom na defesa, tivemos muita energia, brigamos por cada posse, por cada rebote, sabíamos que cada posse era muito importante para nós. Temos dez jogadores de muita qualidade para jogar e isso nos dá muita vantagem para correr muito o tempo todo. O jogo de hoje foi muito bom e parabéns para nós — disse Arengo, que terminou a partida com 18 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Wini Silva finalizou o confronto com 19 pontos e sete rebotes, além de três assistências, enquanto o ala Danilo Fuzaro também se destacou com 11 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Fuzaro acabou eleito o MVP (Melhor Jogador da Partida).

— É um motivo de muito orgulho. O Minas foi o clube que me criou, foi onde eu me profissionalizei E ser o título do jeito que foi, com o prêmio de MVP, é um motivo de muita alegria — afirmou o jogador de 31 anos.

Wini Silva foi o cestinha do Minas. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Pelo Pinheiros, que pela primeira vez decidiu a Copa Super 8, o ala-pivô CJ Penha foi o principal nome, com 17 pontos e nove rebotes.

— Estou muito feliz, independentemente da derrota e orgulhoso do time. Ninguém esperava que chegaríamos na final. Chegamos e enfrentamos um adversário muito forte que mereceu vencer — avaliou o técnico Gustavo de Conti.

Confira os campeões da Copa Super 8:

2018 - Flamengo (RJ)

2020 - Sesi Franca (SP)

2021 - Flamengo (RJ)

2022 - Minas Tênis Clube (MG)

2023 - Sesi Franca (SP)

2024 - Flamengo (RJ)

2025 - Flamengo (RJ)

2026 - Minas Tênis Clube (MG)



