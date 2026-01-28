McLaren vai à pista e Mercedes acumula voltas em mais um dia de testes da F1

A escuderia britânica McLaren, atual bicampeã de construtores da Fórmula 1, foi à pista pela primeira vez nesta quarta-feira (28) nos testes de pré-temporada, que começaram nesta semana em Barcelona.

Foi o campeão mundial de 2025, Lando Norris, quem teve a honra de pilotar o MCL40 e completar 62 voltas no circuito de Montmeló.

Após uma terça-feira marcada pela chuva e com apenas duas equipes, Red Bull e Ferrari, em ação, o tempo melhorou nesta quarta-feira, o que impulsionou uma maior atividade, com seis equipes testando seus carros: Alpine, Audi, Haas, McLaren, Mercedes e Racing Bulls.

Segundo os tempos vazados para a imprensa, os pilotos da Mercedes, o italiano Andrea Kimi Antonelli e o britânico George Russell, foram os mais rápidos, superando a McLaren de Norris.

O argentino Franco Colapinto (Alpine) marcou o quarto, à frente dos britânicos Oliver Bearman (Haas) e Arvid Lindblad (Racing Bulls), enquanto o francês Pierre Gasly (Alpine) e o alemão Nico Hülkenberg (Audi) fecharam a lista de tempos.

A maioria dos pilotos completou entre 50 e 60 voltas, mas Antonelli e Russell se destacaram dos demais ao completarem mais de 90 voltas cada, permitindo que a Mercedes coletasse muito mais dados sobre seu novo carro.

A quinta-feira também promete ser um dia agitado de testes em Montmeló, especialmente com a presença da Aston Martin, que testará o primeiro carro projetado para a equipe pelo renomado engenheiro inglês Adrian Newey.

Com as profundas mudanças no regulamento da Fórmula 1 para a temporada 2026, as equipes estão focadas nesta semana na confiabilidade de seus carros.

Será preciso aguardar os testes oficiais no Bahrein (de 11 a 13 de fevereiro e, sobretudo, de 18 a 20 do mesmo mês) para começar a analisar com mais informações quais equipes chegarão mais competitivas no início da temporada, que começará no fim de semana de 6 a 8 de março na Austrália.