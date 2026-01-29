McLaren enfrenta problema no motor durante testes da F1

A McLaren, equipe britânica de Fórmula 1 vencedora dos dois últimos Mundiais de construtores, revelou nesta quinta-feira (29) que enfrentou um problema no sistema de alimentação de combustível do seu motor Mercedes durante o penúltimo dia de testes privados de pré-temporada em Montmeló (Barcelona).

O atual campeão da F1, o piloto britânico Lando Norris, testou o carro na quarta-feira, e nesta quinta seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, ficou encarregado de pilotar o MCL40, completando 48 voltas (mais de 223 quilômetros) durante a manhã no Circuito da Catalunha.

"Durante o intervalo para o almoço, a equipe descobriu um problema no sistema de alimentação de combustível, o que exigiu um diagnóstico completo", revelou a McLaren em um comunicado.

Para a escuderia, este foi o segundo dia de testes em Montmeló, e o plano foi interrompido pelo incidente.

"A equipe está trabalhando duro para deixar o carro nas melhores condições possíveis para a sessão de amanhã (sexta-feira)", acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a natureza do problema com o motor híbrido (térmico e elétrico) da Mercedes-AMG.

Piastri completou sua melhor volta nesta quinta-feira em 1 minuto, 18 segundos e 419 milésimos, fazendo o quarto melhor tempo entre os pilotos na pista.

"Os carros serão completamente diferentes (em 2026, com os novos regulamentos técnicos) em comparação com o que vimos nos últimos anos", enfatizou o australiano.

Desde segunda-feira, Montmeló é o cenário de uma semana de testes fechados, sem espectadores e nem jornalistas, com a participação da maioria das equipes de Fórmula 1.

Nesta quinta, a Aston Martin testou pela primeira vez o seu novo carro, o primeiro desde a chegada do engenheiro britânico Adrian Newey.

O piloto canadense Lance Stroll, filho do bilionário proprietário da equipe, Lawrence Stroll, foi o primeiro a pilotar o carro na pista, seguido pelo veterano espanhol Fernando Alonso, de acordo com um comunicado da escuderia.

Enquanto isso, a Mercedes, com o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli, completou 500 voltas no circuito em três dias, sendo a equipe com mais quilômetros percorridos entre todas.

Em fevereiro haverá duas sessões de testes oficiais no Bahrein, o que proporcionará uma visão mais clara da situação de cada equipe antes do início da nova temporada, que começará em Melbourne, na Austrália, de 6 a 8 de março.