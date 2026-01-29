Mano Menezes faz comparações com o Brasil e alfineta Neymar em apresentação como novo técnico do Peru

Mano disse estar honrado de treinar a seleção. Reprodução / Federação Peruana de Futebol

De forma surpreendente, a Federação Peruana de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (29) a chegada do novo treinador da seleção do país. O nome é um velho conhecido do futebol brasileiro. Trata-se de Mano Menezes, técnico com passagens pela dupla Gre-Nal.

A apresentação ocorreu em Lima e contou com uma introdução realizada por Agustín Lozano, presidente da FPF, e por Jean Ferrari, Diretor de Futebol da federação. Ambos exaltaram a carreira de Mano, que os mesmos definiram como "repleta de conquistas".

Nas primeiras palavras como técnico do Peru, o gaúcho comentou sobre o projeto ser de longo prazo, priorizando uma reformulação da equipe, mas lembrou que também existe a necessidade por resultados a curto prazo para aumentar a confiança dos jogadores.

Mano Menezes ainda disse que enxerga nos jogadores peruanos uma proximidade com os atletas brasileiros no estilo de jogo, o que pode ajudar na sua adaptação.

Renovação da seleção peruana

Em diferentes respostas, o treinador citou o interesse de renovar o elenco da geração peruana, dando a entender que atletas jovens terão mais oportunidades desta vez. Ele reforçou que consegue fazer o trabalho de potencializar tais atletas e também informar jogadores mais velhos que não serão utilizados.

— Consigo fazer isso bem, já fiz isso bem. Entendo, me comunico bem com ambas as partes, com os mais experientes, com os mais jovens que estão chegando. Então, isso me motiva muito para construir equipes — disse Mano.

Nesta linha, ele citou o processo que enfrentou na Seleção Brasileira, quando comandou entre 2010 e 2012. Mano lembrou que alguns atletas, jovens na época, segue na equipe principal do Brasil até hoje.

— A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa. Temos Danilo, que está em Flamengo. Temos Alex Sandro, temos Casemiro — disse.

Na sequência da resposta, ele comentou sobre o principal nome da geração: Neymar. O comentário teve um tom de brincadeira:

— Se Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos chance de tê-lo —brincou.

Comparações com o Brasil

Mano também comentou sobre o futebol brasileiro aceitar nove estrangeiros dentro de campo. No Peru, sete jogadores não peruanos são permitidos em cada equipe por partida, o que, na visão do treinador, ainda prejudica a formação de atletas mais jovens do país.

Ele foi questionado sobre ter trabalhado com alguns jogadores no país, como Paolo Guerrero e Noriega, atleta que treinou no Grêmio, no ano passado. Mano preferiu não individualizar os comentários, mas explicou como planeja montar o seu estilo de jogo no país.

— Hoje os goleiros têm que jogar bem com os pés, porque é necessário que as grandes equipes construam bem atrás. Se você não construir com qualidade desde trás, não vai jogar bem. Então, jogo e penso o futebol como um futebol mais posicional — concluiu.

O Campeonato Peruano começa nesta sexta-feira (30), e Mano Menezes deixou claro que irá conversar ao longo do ano com todos os treinadores da competição. A seleção peruana não está classificada para a Copa do Mundo 2026, então já pensa no próximo ciclo para o Mundial de 2030.

Durante a apresentação de Mano, o banner de patrocinadores caiu sobre o técnico. Confira no vídeo: