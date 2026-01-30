Mano Menezes fala sobre chance de Neymar ir à Copa do Mundo: 'Se ele parar de dançar um pouco'

O técnico Mano Menezes foi anunciado, nesta quinta-feira, 29, como novo comandante da seleção peruana. Na sua apresentação, o treinador de 63 anos relembrou sua passagem pelo Brasil e comentou sobre a chance de Neymar ir à Copa do Mundo de 2026.

"Estive em Arequipa no Sul-Americano de 2011, acompanhando o sub-20 da seleção brasileira. Seis meses depois daquele torneio, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal", disse Mano.

"A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram deste torneio em 2011. Temos Danilo, Alex Sandro, Casemiro, temos Neymar, se ele aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos", completou.

Mano Menezes chega no Peru para sua segunda experiência como técnico de seleção. Ele comandou o Brasil entre 2010 e 2012, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres.

Seu último trabalho foi no Grêmio, no ano passado, onde obteve 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas em 38 partidas disputadas.