Mano Menezes é anunciado como técnico da seleção do Peru; veja como foi a apresentação

Mano Menezes tentará classificar o Peru para a Copa 2030.

O gaúcho Mano Menezes foi anunciado pela Federação de Futebol do Peru como novo técnico da seleção para o ciclo da Copa do Mundo 2030.

O ex-treinador da dupla Gre-Nal e da Seleção Brasileira chegou nesta quinta (29) a Lima, assinou contrato de quatro anos e concedeu entrevista de apresentação junto aos dirigentes da federação peruana de futebol.

Mano estava livre no mercado desde dezembro, quando encerrou seu contrato com o Grêmio. O técnico deixou o clube em 9º no Brasileirão e classificado para a Sul-Americana.

Como foi a apresentação de Mano Menezes