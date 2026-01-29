Mano Menezes assume seleção sul-americana, diz imprensa internacional

Mano Menezes deve ser anunciado pela Federação de Futebol do Peru como novo técnico da seleção do país, visando o próximo ciclo de Eliminatórias da Copa. A informação foi divulgada pelo jornalista Enrique de la Rosa e confirmada pelo jornal peruano Líbero.
A Blanquirroja estava sem treinador oficial desde a saída de Jorge Fossati do cargo, em janeiro de 2025. O Peru ficou na vice-lanterna das Eliminatórias da Copa, com apenas 12 pontos, e não se classificou para a Copa do Mundo 2026.
Segundo apurado por Zero Hora, Mano deve ser apresentado nesta quinta-feira (29), à tarde.
Mano Menezes estava livre no mercado desde dezembro, quando encerrou seu contrato com o Grêmio. O técnico deixou o clube em 9º lugar no Brasileirão e classificado para a Sul-Americana.
