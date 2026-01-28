Manchester City e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (28) pela 8ª rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h, no Etihad Stadium, em Londres.
Escalações para Manchester City x Galatasaray
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; Reijnders, O'Reully e Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Galatasaray: Çakir; Sallai, Sánchez, Vardakci e Elmali; Lemina, Torreira, Sané, Akugun e Yilmaz; Osimhen. Técnico: Okan Buruk
Onde assistir a Manchester City x Galatasaray
A partida será transmitida ao vivo pela HBO Max
