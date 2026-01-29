Luisa Stefani perde no torneio de duplas femininas na semifinal do Australian Open

A brasileira Luisa Stefani perdeu na semifinal de duplas do Australian Open. Ela e a canadense Gabriela Dabrowski foram derrotadas pela cazaque Anna Danilina e pela sérvia Aleksandra Krunic na madrugada desta quinta-feira, 29. A derrota por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (2), 3/6 e 6/4, veio em 2h20min de partida.
A dupla vencedora agora enfrenta na decisão a parceria formada por Elise Mertens (Bélgica) e Zhang Shuai (China), que superou a dupla formada por Vera Zvonareva (Rússia) e Ena Shibahara (Japão) por 2 sets a 0.
Danilina e Krunic levaram o primeiro set, que foi marcado por uma alternância de dominância entre as duplas e reviravoltas. Após sofrer uma quebra logo no primeiro game, a dupla adversária reagiu e marcou a parcial com longos ralis e sucessivos deuces. Dabrowski e Stefani só voltaram a pontuar no sétimo game, conseguindo levar a parcial para o tie-break.
A cazaque e a sérvia fecharam o desempate em 7-2, frustrando a resistência de Gabriela e Luisa após quase uma hora de disputa. Foi o primeiro set que a dupla da brasileira perdeu no Grand Slam.
Diferentemente da parcial anterior, o segundo set foi dominado por Dabrowski e Stefani, que resolveram em 6-3, em rápidos 34 minutos. A dupla garantiu a vitória após conquistar uma quebra de serviço no oitavo game, fechando o set logo em seguida.
Gabriela e Luisa abriram o placar do set decisivo, dominando a parcial inicialmente. Mas Anna e Aleksandra logo reagiram, viraram e anotaram 5 a 3. Apesar da reação da canadense e da brasileira em sequência, que diminuíram a diferença para 5 a 4, as adversárias confirmaram o último game e conquistaram a vitória.