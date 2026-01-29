Luisa Stefani perde na semifinal de duplas do Australian Open

dabroeski (E) e Stefani (D) estão no top 15 do ranking. Jimmy 48 Photography / WTA/Divulgação

E a campanha da brasileira Luisa Stefani e da canadense Gabriela Dabrowski, na chave de duplas do Australian Open, foi encerrada na madrugada desta quinta-feira (29), na semifinal.

Atuando na quadra central, a Rod Laver Arena, as cabeças de chave número 5, pararam na cazaque Anna Danilina e na sérvia Aleksandra Krunić, que marcaram 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 6/4, após duas horas e 20 minutos.

Com a derrota, Stefani aparece em 14º no ranking de duplas, uma posição atrás de Krunić. Já Dabrowski está em nono lugar, uma à frente de Danilina.