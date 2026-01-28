Luisa Stefani para na semifinal de duplas mistas na Austrália

Arévalo (E) e Stefani (D) perderam em três sets, Tennis Australia / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani perdeu a chance de conquistar o bicampeonato de duplas mistas do Australian Open. Nesta quarta-feira (28), ela e o salvadorenho Marcelo Arévalo foram eliminados na semifinal.

Eles perderam para os franceses Kristina Mladenovic e Manuell Guinard, que marcaram 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/7, em jogo que teve uma hora e 10 minutos de duração.

Na decisão, a parceria da França vai encarar os australianos Olivia Gadecki e John Peers, atuais campeões do torneio, que eliminaram a estadunidense Taylor Townsend e o croata Nikola Mektić por 7/6 (7/2), 2/6 e 13/11.

Jornada dupla

Stefani e Arévalo entraram em quadra mais desgastados que os rivais. Cerca de três horas antes, a brasileira havia se classificado para a semifinal feminina de duplas, com a canadense Gabriela Dabrowski, enquanto o salvadorenho havia sido eliminado nas quartas de final masculina de duplas, ao lado do croata Mate Pavić.