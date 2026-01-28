Luisa Stefani na semifinal de duplas do Australian Open: horário e onde assistir

A brasileira Luisa Stefani entrará em quadra, no começo da madrugada de quinta-feira (29), em busca de sua primeira final de Grand Slam, em uma chave de duplas feminina. Ela e a canadense Gabriela Dabrowski vão enfrentar a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić. O jogo ocorre não antes das 0h30min (de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne, na Austrália.
Campeã nas mistas no Grand Slam australiano em 2023, com Rafael Matos, e vice em Wimbledon em 2025, com o britânico Joe Salisbury, a paulista já esteve em outras duas semifinais, ambas no US Open.
Ela e a atual parceira abandonaram a partida em 2021, por conta de uma lesão no joelho direito da brasileira, e em 2023, ela e a estadunidense Jennifer Brady foram eliminadas do torneio onde Dabrowski se sagraria campeã com a neo-zelandesa Erin Routliffe.
No Australian Open deste ano, a dupla "Stefanowski", como elas são chamadas, venceu os quatro jogos sem perder um set. As rivais, já perderam dois sets no torneio.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem a partida do Australian Open