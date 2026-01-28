Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem atuais vice-campeãs e estão na semifinal de duplas na Austrália

Stefani (E) e Dabrowski (D) vão encarar vice-campeãs de Roland Garros. Slyce Apparel / Divulgação

Pela terceira vez na carreira, Luisa Stefani vai disputar uma semifinal de Grand Slam. Nesta quarta-feira (28), a brasileira e sua parceira de duplas, a canadense Gabriela Dabrowski, venceram a taiwanesa Hsieh Su-Wei e a letã Jeļena Ostapenko na Austrália.

Stefani e Dabrowski bateram as atuais vice-campeãs do Australian Open por 6/1 e 7/6 (5), em uma hora e 35 minutos. Agora elas vão enfrentar a cazaque Anna Danilina, vice em 2022 com a brasileira Bia Haddad Maia, e a sérvia Aleksandra Krunić.

Vice-campeãs de Roland Garros em 2025, Danilina e Krunić se classificaram com uma vitória por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/0, sobre as cabeças de chave número 1, a tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend, que defendiam o título do torneio.

Como foi o jogo

O jogo iniciou com as duas duplas confirmando seus saques. Mas logo depois, Stefani e Dabrowski venceram cinco games seguidos, incluindo duas quebras no saque de Hsieh, no terceiro e sétimo games, e uma no de OStapenko, no quinto. O 6 a 1 foi construído com 15 winners contra 14 das adversárias e apenas dois erros não forçados.

No segundo set, Luisa e Gabriela abriram logo 2 a 0, com uma quebra no serviço de Ostapenko. Porém, elas perderiam o saque de Dabrowski em 2 a 3, e sem novo break a disputa foi para o tie-break, onde elas foram superiores e fecharam por 7 a 5.