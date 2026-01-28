Luisa Stefani comemora semifinal no Australian Open: "Melhor sentimento em muitos anos após a lesão"

Ler resumo

Stefani vai disputar sua terceira semifinal de Grand Slam. Fotojump / Divulgação

Um dos principais nomes da história do tênis feminino do Brasil, Luisa Stefani segue acumulando marcas importantes na carreira. Nesta quarta-feira (28), ela conquistou uma lugar na semifinal no Australian Open no torneio de duplas femininas.

Medalhista de bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, campeã de duplas mistas do Australian Open em 2023, número 9 do mundo em 2021, a paulistana de 28 anos superou um momento delicado na carreira antes de garantir mais este feito.

Foi em setembro de 2021, durante sua primeira semifinal de Grand Slam, no US Open. Ela e a canadense Gabriela Dabrowski enfrentavam as locais Coco Gauff e Caty McNally e venciam o tie-break por 2/0, depois de empatar o primeiro set em 6/6, quando num movimento lateral junto à rede Luisa acabou se desequilibrando e ficou caída na quadra. O diagnóstico: rompimento de ligamento do joelho direito.

Uma cirurgia foi realizada dias depois, mas a espera para regressar às quadras foi de um ano. Ao lado de Dabrowski foi campeã do WTA 250 de Chennai, na Índia, e provou estar recuperada.

"Esse é o melhor sentimento após a lesão"

Desde o retorno, além do troféu de mistas na Austrália, ao lado do gaúcho Rafael Matos, foram 10 títulos em 12 finais, sendo um dos vices no WTA Finals de 2025, ano em que venceu quatro de seis decisões.

Em 2026, Luisa e Gabriela resolveram retomar a parceria e, na primeira competição juntas, o Australian Open, estão nas semifinais.

— Tem sido uma longa jornada, muita coisa aconteceu dentro e fora da quadra, temos uma amizade muito especial, uma parceria voltando agora. Esse é o melhor sentimento em muitos anos após a lesão — comenta Luisa, sobre a classificação para enfrentar a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić.

Dabrowski (E) e Stefani (D), parceria de sucesso. WTA / Divulgação

Em ascensão no ranking, Stefani está chegando ao 12º lugar com a campanha em Melbourne. Se avançar à decisão subirá mais uma colocação e se sagrar campeã regressará ao top 10, chegando a uma inédita sétima posição.

— Austrália é dos meus lugares favoritos para jogar, estou muito feliz agora, é muito bom ter aqui comigo a Gabi (Dabrowski) em mais uma semifinal. Essa é uma nova versão da "Stefanowski". Vamos ver o que acontece agora, estamos só curtindo e tendo um grande momento. Estou me sentindo bem fisicamente, sem dores, o que é o mais importante — comemora a dona de 13 títulos no circuito da WTA.

A semifinal do Australian Open está marcada para quinta-feira (29), às 0h30min (de Brasília), na Rod Laver Arena, a principal quadra do complexo de Melbourne Park.