Lucas Pinheiro Braathen é quarto no Slalom na Áustria e perde liderança da Copa do Mundo

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen terminou na quarta posição, na disputa do Slalom, da etapa de Schladming, na Áustria, da Copa do Mundo de Esqui Alpino.
Nesta quarta-feira (28), ele fez o quinto melhor tempo (53seg90), na primeira descida, e fez apenas a 10ª marca (1min01seg43), na segunda descida.
Com tempo total de 1min55seg33, Lucas ficou com o quarto lugar na prova, que foi vencida pelo norueguês Henrik Kristoffersen, que fez 1min53seg80.
O pódio ainda teve outro esquiador da Noruega, Atle Lie McGrath, que fez 1min54seg14, e o francês Clément Noel, com 1min54seg34.
Dupla nacionalidade
Lucas Pinheiro Braathen nasceu em Oslo, na Noruega, em abril de 2000, sendo filho de mãe brasileira (Alessandra Pinheiro de Castro) e pai norueguês (Bjørn Braathen) e defendeu o país de nascimento até outubro de 2023, quando se desentendeu com a federação local e anunciou o fim da sua carreira.
Um ano depois, ele passou a competir pelo Brasil e desde então passou a ser a grande aposta do País para conquistar uma inédita medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno.
Ranking
Com o resultado desta quarta, Lucas Pinheiro Braathen perdeu a liderança do ranking do Slalom. O brasileiro tem 451 pontos, um a menos que o novo líder, McGrath. Com 435, Noel é o terceiro colocado.
Já no ranking geral, que leva em conta os pontos somados nas quatro disciplinas do esqui alpino (Downhill, Super-G, Slalom Gigante e Slalom), o brasileiro chegou a 798 pontos e manteve a segunda posição.
A liderança desta classificação é do suíço Marco Odermatt, que tem 1.335, após 27 das 38 provas do calendário. Com 694, McGrath está na terceira posição.