Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e City vão direto às oitavas da Champions

Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City são os últimos seis classificados às oitavas de final da Champions League. Eles se unem a Arsenal e Bayern de Munique, que já estavam classificados por antecedência. Detentor do título, o PSG acabou frustrando sua torcida, assim como o Real Madrid, após tropeçaram nesta quarta-feira e se verem obrigados a disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas.

Com apenas Arsenal e Bayern de Munique garantidos por antecedência, a última rodada da fase de classificação começou quente, com muita gente grande tentando escapar da obrigação dos playoffs das oitavas - dois jogos extras. Entre os pressionados apareciam Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e a vice campeã Inter de Milão, todos fora da zona de classificação e necessitando vencer e torcer contra o pessoal no G-8.

Em rodada repleta de (belos) gols, a definição do G-8 sofreu diversas mudanças, com equipes se alternando entre os melhores o tempo todo. A emoção foi garantida até o apito final em muitas partidas, com o Sporting desbancando o Real Madrid do G-8 com triunfo no fim por 3 a 2 sobre o Athletic de Bilbao, na Espanha.

BARCELONA LEVA SUSTO, VIRA DIANTE DO COPENHAGUE E SE GARANTE NO G-8

Com gols de seu trio ofensivo e segundo tempo perfeito, o Barcelona se garantiu nas oitavas de final da Champions com grande virada diante do Copenhague e goleada por 4 a 1, no Camp Nou. Depois de levar um susto, o time catalão confirmou sua força para carimbar a vaga.

Primeiro fora da zona de classificação, o Barcelona entrou em campo pressionado, mas confiante diante do Copenhague. Um triunfo no Camp Nou era obrigação e seria suficiente pela vaga já que PSG e Newcastle (ambos no G-8) fariam o confronto direto na França.

Contudo, logo de cara os dinamarqueses complicaram ainda mais a missão dos catalães ao fazer 1 a 0 com Dadason anotando logo aos 4 minutos. Sair na frente deixou os visitantes bastante à vontade em campo e anulando o setor ofensivo dos favoritos.

Com uma mudança e postura bastante agressiva, o Barcelona empatou logo aos três minutos, com Lewandowski escorando passe de Lamine Yamal. O jovem astro garantiu o alívio no Camp Nou ao bater e contar com desvio da marcação para encobrir o goleiro e virar o placar aos 14 minutos. O drama virou festa na Espanha. Raphinha ampliou de pênalti e espantou de vez a zebra. Rashford fechou a goleada.

REAL MADRID LEVA GOL DE GOLEIRO, PERDE NA CASA DO BENFICA, E CAI PARA NONO

Dependendo apenas de suas forças, o Real Madrid visitou o Benfica, até então fora até dos playoffs, e se tornou uma das maiores decepções da rodada ao ver o goleiro Trubin marcar no último lance e fechar o placar em 4 a 2. Os merengues despencaram para a nona posição e viram os portugueses celebram a 24ª e última vaga nos playoffs justamente com o gol de seu camisa 1.

O Real Madrid levou enorme sufoco dos comandados de José Mourinho desde os minutos iniciais. Courtois teve de fazer um milagre aos 20 minutos e ainda viu o VAR anular um pênalti anotado para os portugueses.

Os mandantes dominavam a partida, mas deram um vacilo que foi crucial para os merengues abrirem o placar. Cruzamento na cabeça de Mbappé e Real na frente aos 30 minutos. Os espanhóis se entusiasmaram com a vantagem, porém, e com todos no ataque, cederam um contragolpe que terminou com o empate antes do descanso. Schuelderup recebeu de Pavlidis e cabeceou ente as pernas de Courtois para deixar tudo igual.

Já nos acréscimos, mais um pênalti polêmico anotado, desta vez em agarrão de Tchouaméni. Desta vez o VAR acabou a anotação e Pavlidis bateu forte para virar o placar. A segunda etapa começou elétrica e com dois gols em 13 minutos.

Schuelderup anotou o terceiro em batida rasteira e Mbappé diminuiu após cruzamento para trás. O placar, ruim para ambos, se arrastou até o fim e se transformou em festa aos portugueses aos 52. Trubin, até então fazendo cera para evitar o empate, foi informado que faltava um gol para o Benfica avançar. O goleiro atravessou o campo e marcou, para linda celebração no estádio do Dragão.

JOÃO PEDRO FAZ DOIS E GARANTE VAGA SOFRIDA DO CHELSEA

Atual campeão do mundo, o Chelsea se garantiu nas oitavas com muito sofrimento e graças a dois gols do centroavante João Pedro, que sonha com a Copa do Mundo. Depois de sair em vantagem, o time de Londres levou a virada na casa do Napoli, mas João Pedro entrou em ação para garantir o 3 a 2 e o alívio.

Foi um jogo agitado no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália. Depois de fazer 1 a 0 com cobrança de pênalti forte de Enzo Fernández e ficar com a vaga na mão, o time de Londres acabou levando a virada, com golaço de Vergara e Hojlund ainda na etapa inicial. O brasileiro João Pedro ate´igualou o marcador, insuficiente para a vaga direta. No fim, porém, ele voltar às redes para enorme festa inglesa.

DEMBELÉ PERDE PÊNALTI, PSG CEDE EMPATE AO NEWCASTLE E AMBOS DEIXAM O G-8

Atual campeão, o Paris Saint-Germain foi mais um dos times a entrar em campo só dependendo de suas forças. No último confronto direto entre times do G-8. E também lamentou um resultado ruim. Ambos 'morreram abraçados' com o 1 a 1 no Parque dos Príncipes.

Kvaratskhelia abriu o placar com somente oito minutos, pouco depois de Dembélé bater pênalti e Pope defender, o que dava a vaga aos atuais campeões. A igualdade veio com Willock, nos acréscimos. O segundo tempo foi sem gols e frustrante para ambos.

LIVERPOOL SE GARANTE COM SURRA NO QARABAG

Em situação tranquila na tabela, o Liverpool precisou de somente 21 minutos para encaminhar a vaga. Mac Allister, em lance de escanteio e três desvios de cabeça, e Wirtz, batendo rasante da entrada da área, abriram 2 a 0 sobre o Qarabag em primeiro tempo avassalador.

O Liverpool voltou do intervalo 'aceso' e logo ampliou, com o ídolo Mohamed Salah. A goleada por 6 a 0 foi consumada com gols de Ekitike, Mac Allister e Chiesa, o que garantiu a terceira posição, atrás somente no Arsenal - ganhou todos os jogos (24 pontos) - e do Bayern de Munique, com 22 pontos após 2 a 1 no PSV.

MANCHESTER CITY PASSA PELO GALATASARAY E CARIMBA A VAGA

O Manchester City entrou na rodada na 11ª colocação e ciente que não estava entre os apontados para se garantir diretamente. Mas fez bem o seu papel diante do Galatasaray, ganhando por 2 a 0 no Etihad Stadium, gols de Haaland e Cherki, e contrariando as estatísticas em alto estilo, subindo para o oitavo lugar.

TOTTENHAM E SPORTING SÃO AS SURPRESAS

Fora da lista dos favoritos para vaga direta antes de a fase de grupos da Champions começar, Tottenham e Sporting foram as surpresas. O time inglês fechou na quarta colocação com 17 pontos após fazer 2 a 0 na casa do Eintracht Frankfurt, gols de Kolo Muani e Solanke.

Já os portugueses só carimbaram a vaga, na sétima posição, quando os jogos já estavam em seus acréscimos. Alisson Santos anotou aos 50 do segundo tempo na casa do Athletic de Bilbao, garantindo a virada por 3 a 2 que foi muito celebrada, também, pela torcida do Barcelona, derrubando o Real Madrid para nono.

DEMAIS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Monaco 0 x 0 Juventus

Ajax 1 x 2 Olympiacos

Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty

Atlético de Madrid 1 x 2 Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen 3 x 0 Villarreal

Borussia Dortmund 0 x 2 Inter de Milão

Club Brugge 3 x 0 Olympique de Marselha

Pafos 4 x 1 Slavia Praga