Liverpool aproveita ausência de Bruno Guimarães e atropela o Newcastle na Premier League

O Liverpool transformou um início instável em uma atuação dominante para vencer o Newcastle por 4 a 1, neste sábado, em Anfield, pela 24ª rodada da Premier League. Após sofrer o primeiro gol, a equipe comandada por Arne Slot reagiu ainda na etapa inicial e construiu uma grande vitória diante de um adversário fragilizado sem Bruno Guimarães.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 39 pontos e subiu para a quinta colocação do campeonato. O Newcastle, por sua vez, permaneceu com 33 pontos e caiu para o décimo lugar, ampliando um dado que chama atenção desde a chegada do volante brasileiro.

Desde que Bruno Guimarães passou a integrar o elenco, o clube inglês nunca venceu uma partida de Premier League sem o meia em campo. São agora 11 jogos sem o brasileiro, com seis empates e cinco derrotas - sequência que voltou a se repetir em Anfield.

Mesmo contando com Salah entre os titulares, o Liverpool iniciou o confronto em ritmo abaixo do habitual. O Newcastle aproveitou o cenário e abriu o placar aos 35 minutos, em jogada construída pela esquerda. Willock acionou Barnes na entrada da área, Mac Allister desviou parcialmente e Gordon apareceu livre para finalizar rasteiro, entre as pernas de Kerkez.

O gol sofrido acordou o time da casa. Aos 40 minutos, Wirtz ficou com a sobra dentro da área, venceu no drible curto e cruzou rasteiro para Ekitiké empatar de primeira. Dois minutos depois, o próprio francês virou o jogo após contra-ataque iniciado por Alisson, conduzindo até a área e finalizando de trivela.

Na volta do intervalo, o Liverpool passou a controlar completamente a partida. Com linhas compactas e maior presença no campo ofensivo, a equipe de Arne Slot reduziu os espaços do adversário e administrou o ritmo do jogo.

A superioridade se traduziu em gol aos 21 minutos do segundo tempo. Wirtz carregou pelo meio, abriu para Salah na direita e recebeu a devolução para bater rasteiro no canto, ampliando o placar.

Nos minutos finais, o domínio virou goleada. Já aos 47, após pressão na área, Konaté apareceu como elemento surpresa, finalizou de dentro da área e marcou o quarto gol, fechando a vitória dos Reds diante da torcida.

Confira todos os resultados deste sábado da Premier League:

Brighton 1 x 1 Everton

Leeds United 0 x 4 Arsenal

Wolverhampton 0 x 2 Bournemouth

Chelsea 3 x 2 West Ham