Lens vence Le Havre (1-0) e assume liderança provisória do Francês, à frente do PSG

O Lens reassumiu a liderança do Campeonato Francês, ultrapassando o Paris Saint-Germain, após um gol de Ruben Aguilar garantir a vitória por 1 a 0 nesta sexta-feira (30) sobre o Le Havre, em partida da 20ª rodada.

O lateral-direito, que já defendeu a seleção francesa em uma ocasião em 2020, apareceu na segunda trave para desviar de cabeça um cruzamento de Matthieu Udol nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), em uma noite chuvosa no norte do país.

Foi um retorno bem-vindo ao caminho das vitórias para o Lens, que vinha de uma sequência de 10 triunfos consecutivos em todas as competições antes de sofrer uma derrota por 3 a 1 no último fim de semana, fora de casa, para o Olympique de Marselha.

O time sensação do campeonato francês chegou a esta partida na segunda posição da Ligue 1, dois pontos atrás do PSG, atual campeão francês e europeu.

No entanto, esta vitória significa que agora está um ponto à frente na liderança após 20 rodadas, embora a equipe do técnico Luis Enrique possa retomar a ponta caso não seja derrotada na visita ao Strasbourg no domingo.

Por outro lado, o Lens está oito pontos à frente do Olympique de Marselha, que buscará se recuperar da decepção da eliminação na Liga dos Campeões no meio da semana, em sua partida contra o Paris FC neste sábado.

O Lyon recebe o Lille no domingo, em um confronto entre o quarto colocado e o quinto, respectivamente.

O Le Havre, por sua vez, permanece na décima quinta posição com 20 pontos, oito acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Auxerre e Metz.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 30 de janeiro

Lens - Le Havre 1 - 0

Sábado, 31 de janeiro

(13h00) Paris FC - Olympique de Marselha

(15h00) Lorient - Nantes

(17h05) Monaco - Rennes

Domingo, 1º de fevereiro

(11h00) Lyon - Lille

(13h15) Angers - Metz

Toulouse - Auxerre

Nice - Brest

(16h45) Strasbourg - PSG

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

2. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26

3. Olympique de Marselha 38 19 12 2 5 44 20 24

4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12

5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5

6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3

7. Strasbourg 30 19 9 3 7 32 23 9

8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8

9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5

10. Monaco 24 19 7 3 9 28 33 -5

11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5

12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7

13. Nice 21 19 6 3 10 25 36 -11

14. Paris FC 20 19 5 5 9 24 32 -8

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24

./bds/as/raa/ma/aam