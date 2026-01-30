Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, vão começar uma semana depois do previsto

Os Jogos Pan-Americanos de 2027 começarão em Lima uma semana depois do previsto inicialmente, anunciou nesta sexta-feira (30) a Panam Sports, entidade organizadora do evento, que tomou a decisão devido ao "calendário repleto de eventos esportivos" nesse ano.

O maior evento multiesportivo das Américas, que acontecerá um ano antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, será realizado de 23 de julho a 8 de agosto, em vez das datas originais de 16 de julho a 1º de agosto, informou a Panam Sports em um comunicado.

Os XX Jogos Pan-Americanos reunirão mais de 7.000 atletas de 41 países e serão o evento classificatório olímpico mais importante rumo a Los Angeles 2028.

A capital peruana, com uma população de 10 milhões de habitantes, sediará os Jogos pela segunda vez, depois de ter organizado o evento em 2019.

Lima se tornará, assim, a terceira cidade das Américas a organizar os Jogos duas vezes, depois da Cidade do México (1955 e 1975) e Winnipeg, no Canadá (1967 e 1999).

A cidade peruana foi escolhida em março de 2024 como sede dos Jogos Pan-Americanos em uma assembleia geral extraordinária da Panam Sports, após Barranquilla, na Colômbia, perder o direito de sediar o evento.

A cidade colombiana perdeu o direito de sediar os jogos, que havia sido concedido em 2021, devido ao não cumprimento dos pagamentos acordados com os organizadores.

Os Jogos Pan-Americanos anteriores aconteceram em Santiago, no Chile, entre outubro e novembro de 2023.