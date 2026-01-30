Definido o primeiro adversário de João Fonseca em torneio que vale 1 milhão de dólares

Tenista número 1 do Brasil, João Fonseca enfrentará o francês Gaël Monfils na estreia no The MGM Slam. O torneio, que irá reunir algumas das estrelas do circuito da ATP, irá premiar o campeão com 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões).
O evento será realizado em um único dia, 1º de março, com os jogos sendo disputados em 10 pontos corridos. Ao todo, oito tenistas participarão da competição na T-Mobile Arena, em Las Vegas, que irá anteceder ao Masters 1000 de Indian Wells.
João Fonseca x Gaël Monfils
O vencedor da disputa entre Fonseca e Monfils, que está em sua última temporada no circuito, irá disputar uma das semifinais contra quem passar no confronto entre o australiano Nick Kyrgios e o cazaque Alexander Bublik.
As demais partidas da primeira rodada serão disputadas entre o italiano Lorenzo Musetti e o noruguês Casper Ruud e os estadunidenses Taylor Fritz e Tommy Paul.
Início da temporada
Após ser eliminado na estreia do Australian Open, João Fonseca segue se recuperando das dores na região lombar e se prepara para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, a partir de 9 de fevereiro, e para a disputa do ATP 500 Rio Open, na semana seguinte.
