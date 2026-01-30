Definido o primeiro adversário de João Fonseca em torneio que vale 1 milhão de dólares

João Fonseca está na posição 32 do ranking da ATP. Fotojump / Divulgação

Tenista número 1 do Brasil, João Fonseca enfrentará o francês Gaël Monfils na estreia no The MGM Slam. O torneio, que irá reunir algumas das estrelas do circuito da ATP, irá premiar o campeão com 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões).

O evento será realizado em um único dia, 1º de março, com os jogos sendo disputados em 10 pontos corridos. Ao todo, oito tenistas participarão da competição na T-Mobile Arena, em Las Vegas, que irá anteceder ao Masters 1000 de Indian Wells.

João Fonseca x Gaël Monfils

O vencedor da disputa entre Fonseca e Monfils, que está em sua última temporada no circuito, irá disputar uma das semifinais contra quem passar no confronto entre o australiano Nick Kyrgios e o cazaque Alexander Bublik.

As demais partidas da primeira rodada serão disputadas entre o italiano Lorenzo Musetti e o noruguês Casper Ruud e os estadunidenses Taylor Fritz e Tommy Paul.

Início da temporada