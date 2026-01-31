Inter derrota o Caxias, lidera a classificação geral e pega o São Luiz nas quartas do Gauchão

Internacional e Caxias se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), neste sábado pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Em um duelo marcado por forte disputa física e poucas oportunidades claras, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol marcado no segundo tempo, e confirmou a liderança do Grupo A e geral ao fim da etapa inicial da competição.
O Internacional encerrou a primeira fase com 15 pontos e nas quartas de final vai enfrentar o quarto colocado do seu próprio grupo, o São Luiz, com sete pontos. O confronto único será disputado no Beira-Rio, porque o Colorado tem a melhor campanha.
O Caxias, apesar da derrota em casa, também avançou como segundo colocado do Grupo B, com sete pontos, atrás do Grêmio, com 10. Na próxima fase, em casa, pega o Ypiranga, terceiro, também com sete pontos, mas com menor saldo de gols: -2 a 3.
O primeiro tempo teve como principal característica o excesso de faltas e cartões, o que comprometeu o ritmo da partida. O Caxias adotou postura mais combativa desde o início, enquanto o Internacional teve dificuldades para construir jogadas ofensivas. A etapa inicial registrou 11 faltas do time da casa e nove do visitante.
Mauricio foi expulso após pisar nas costas de Tabata, deixando o Caxias com um jogador a menos ainda antes do intervalo. Wellington Reis e Douglas Skilo receberam cartão amarelo, enquanto Alisson, Denis e Villagra foram advertidos pelo lado colorado, com o argentino punido após o apito final da primeira etapa por reclamação.
Em campo, as chances foram escassas. O Caxias chegou com perigo aos oito minutos, quando Skilo finalizou e Anthoni fez a defesa. O Internacional pouco ameaçou o gol defendido por Léo Lang.
Na segunda etapa, o jogo ganhou em intensidade, especialmente após a abertura do placar. Aos 12 minutos, o Internacional construiu a jogada do gol pela esquerda. Allex avançou e cruzou com precisão para Gustavo Prado, que apareceu bem posicionado na área e cabeceou firme, sem chances para o goleiro, colocando o Colorado em vantagem.
O Caxias tentou responder rapidamente e quase empatou aos 15 minutos, quando Jhonatan Ribeiro recebeu dentro da área, dominou e finalizou com força, mas Anthoni apareceu novamente com grande defesa. Mesmo com um jogador a menos, o time grená buscou o ataque, mas o Internacional conseguiu administrar melhor o jogo, controlando a posse e explorando o desgaste do adversário até o apito final.
O Internacional vira a chave e volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Flamengo, às 19h, no Maracanã. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA
CAXIAS 0 X 1 INTERNACIONAL
CAXIAS - Léo Lang; Ronei, Robles, Maurício e Roberto (Vitinho); Wellington (Jhonatan Ribeiro), Dudu Vieira e Tomas Bastos; Douglas Skilo (Andrew), Calyson (Joílson) e Jeam (Gustavo Nescau). Técnico: Fernando Marchiori.
INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson (Pablo); Vilagra (Kauan), Denis (Thiago Maia), Allex e Bruno Tabata (João Kempes); João Victor (Gustavo Prado) e João Bezerra. Técnico: Paulo Pezzolano.
GOL - Gustavo Prado, aos 12 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Wellington Reis e Douglas Skilo (Caxias); Clayton Sampaio, Alisson, Vilagra, Dênis e Thiago Maia (Inter)
CARTÃO VERMELHO - Maurício (Caxias).
ÁRBITRO - Érico Andrade de Carvalho (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).