Indicado ao Oscar visita Corinthians e faz pedido a Bidon e Yuri Alberto: 'Fiquem mais tempo'

O Brasil vive clima de Copa do Mundo com as indicações nacionais ao Oscar, principal premiação do cinema mundial. O brasileiro Adolpho Veloso, indicado pela direção de fotografia de Sonhos de Trem, mostra outra conexão entre cinema e futebol. Ele é torcedor fanático do Corinthians e visitou o CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta quinta-feira.

Veloso posou ao lado das estrelas corintianas Yuri Alberto, Breno Bidon, Memphis Depay e do técnico Dorival Júnior. Ele recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 7, usado por Bidon nesta temporada.

"Ir ao CT do Corinthians foi a realização de um sonho de criança, foi muito incrível", comentou o indicado ao Oscar, BAFTA e vencedor do Critics Choice Awards. "Pedi muito que o Yuri Aberto e o Breno Bidon fiquem mais tempo no Corinthians, gente precisa deles!" brincou.

"Sou muito fã do Marcelinho Carioca, cresci vendo ele e agora o Bidon está representando essa camisa muito bem. É um número especial na história do Corinthians", completou.

Em meio à temporada de premiações do cinema, Veloso viralizou nas redes sociais ao bradar "Vai, Corinthians!" no discurso de agradecimento do prêmio recebido pela associação de críticos de Los Angeles.