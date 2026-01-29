História do Super Bowl: como surgiu, motivo do nome e curiosidades sobre um dos maiores eventos esportivos do mundo

Campeão leva para casa o troféu Vince Lombardi. Timothy A. Clary / AFP

O Super Bowl é a grande partida da NFL e um dos eventos de maior proporção do mundo. É mais do que apenas um jogo, pois foi um meio encontrado para potencializar a principal liga de futebol americano.

No domingo (8), a 60ª edição do Super Bowl ocorrerá, na partida entre New England Patriots e Seattle Seahawks, no Levi's Stadium, em San Francisco.

O surgimento do Super Bowl

A NFL é uma liga que existe desde 1920 e tem uma rica história antes da criação do Super Bowl. Por conta do sucesso, outras competições foram criadas ao longo dos anos para tentar competir com a NFL. Na maioria dos casos, sem sucesso.

Só que em 1960 começou a ser disputada a American Football League (AFL), criada por um grupo de proprietários de franquias, que incomodou a NFL por conta do seu sucesso.

A ideia da AFL era competir com a liga principal e expandir o futebol americano para mais cidades. Uma das fórmulas de sucesso desse campeonato foi ter um estilo de jogo mais focado em passes, além de maior presença de jogadores negros — foi a primeira liga a ter quarterbacks negros.

Vendo a ameaça da AFL, a NFL buscou uma fusão e o primeiro passo foi realizar um jogo para definir o campeão do futebol americano profissional nos EUA. Em 15 de janeiro de 1967 foi realizado o AFL-NFL World Championship Game, disputado no Los Angeles Memorial Coliseum.

O primeiro campeão foi o Green Bay Packers, da NFL, que venceu o Kansas City Chiefs, da AFL, por 35 a 10.

O nome Super Bowl

A nomenclatura da grande final que conhecemos hoje só passou a existir a partir da terceira edição, em 1969. O termo Super Bowl foi cunhado por Lamar Hunt, dono dos Chiefs e fundador da AFL. Ele utilizou como referência os grandes jogos do futebol americano universitário, como o Rose Bowl, e adaptou com o termo Super.

A mídia da época gostou e passou a utilizar o nome Super Bowl. Em 1970 ocorreu de vez a fusão entre as ligas, com os times da AFL ingressando na NFL.

Para facilitar a contagem do número de edições, os numerais romanos passaram a acompanhar o Super Bowl, uma vez que o grande jogo é disputado no ano seguinte ao que a temporada começa.

Por isso, a decisão da temporada 2025/2026 será o Super Bowl LX — 60 em números romanos. Ao campeão será entregue o troféu Vince Lombardi.

Assista ao PrimeCast

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲