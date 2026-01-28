Guto Miguel está nas quartas de final de duplas do torneio júnior  do Australian Open

O brasileiro Guto Miguel está classificado para as quartas de final da chave de duplas do torneio júnior do Australian Open. Em parceria com o esloveno Žiga Šeško, ele derrotou os australianos Sehun Park e Har Abir Sekhon, por 6/0 e 6/2, em apenas 40 minutos de jogo.
Cabeças de chave número 2, eles venceram 50 pontos contra apenas 22 dos tenistas da casa. Na próxima rodada, os adversários serão o britânico Mark Ceban e o russo Kirill Filaretov, que passaram pelos turcos Kaan Işık Koşaner e Mustafa Ege Şık por 6/3 a 6/2.
Simples
Guto Miguel também está nas oitavas de final de simples, em que vai enfrentar Ntungamili Raguin, de Botsuana.
A partida está programada para esta quarta-feira (28), às 23h (de Brasília), na ANZ Arena.
