Guto Miguel avança para as quartas de final do torneio júnior do Australian Open

O brasileiro Guto Miguel manteve sua invencibilidade na temporada e garantiu uma vaga nas quartas de final do torneio júnior do Australian Open.
Nesta quinta-feira (29), o número 3 do ranking da categoria venceu Ntungamili Raguin, de Botsuana, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 18 minutos de jogo.
Segundo na lista de favoritos, Guto começou o jogo com dificuldade e ficou em desvantagem de 0-3, após perder o saque no segundo game. Mas o goiano se recuperou e virou a parcial e apesar de algumas dificuldades com o saque, foi superior e levou o segundo set.
Nas quartas de final, Guto Miguel vai enfrentar o esloveno Žiga Šeško, 11º na lista de favoritos e seu parceiro de duplas, que passou pelo austríaco Thilo Behrmann, com parciais de 6/2 e 6/4.
Duplas
Ainda nesta quinta, Guto e Šeško deveriam ter entrado em quadra para encarar o britânico Mark Ceban e o russo Kirill Filaretov, pelas quartas de final de duplas, mas desistiram de jogar para focar no confronto direto, que irá colocar um deles nas semifinais.
