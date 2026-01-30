Guardiola elogia Paquetá, que está de volta ao Flamengo: 'Tem personalidade, é fantástico'

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, fez elogios ao meio-campista Lucas Paquetá. O jogador foi anunciado como reforço do Flamengo na última quarta-feira, 28.

Paquetá foi revelado pelo clube carioca e depois passou por Milan, Lyon e West Ham. Pep Guardiola tentou levar o jogador para o Manchester City em 2023, mas a negociação não deu certo, uma vez que o brasileiro enfrentava processo de investigação do caso de apostas esportivas.

"Ele é muito bom para proteger a bola, tem gol, personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que tenha decidido voltar ao Brasil para estar com a sua gente. Desejo tudo de melhor para ele", afirmou Guardiola à TNT Sports.

Lucas Paquetá assina contrato de cinco anos com o Flamengo. O clube carioca desembolsou cerca de R$ 260 milhões para contar com o meio-campista. Trata-se da contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

"Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto", disse Paquetá ao ser anunciado.

O jogador desembarcou no Brasil na última quinta-feira. O meio-campista foi recebido com enorme festa por torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro.