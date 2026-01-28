Gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz são eliminados nas quartas de final de duplas na Austrália

E não deu para os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz no Australian Open. Após três vitórias sem perder set, eles foram eliminados nesta quarta-feira (28), pelo argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, atuais campeões de Roland Garros e do US Open, que marcaram 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 25 minutos de jogo.
Com a vitória, os cabeças de chave número 3 do torneio agora irão enfrentar a parceria do estadunidense Christian Harrison e do britânico Neal Skupski, que derrotaram os tchecos Petr Nouza e Patrik Rikl por 6/2 e 6/3.
Esta foi a terceira vez que Rafael Matos chegou às quartas de um Grand Slam. Em 2022, ele e o espanhol David Vega Hernández foram eliminado nesta fase em Roland Garros, e em 2025, em Wimbledon, caiu ao lado do mineiro Marcelo Melo. A campanha em Melbourne dará nove posições no ranking mundial para o porto-alegrense, que chegará ao 34º lugar.
Já Orlando Luz repetiu seu desempenho de 2025 em Roland Garros, quando ele e o croata Ivan Dodig foral derrotados também nas quartas de final. O carazinhense deixa a Austrália como o 53º do ranking, melhorando seis posições e atingindo sua melhor classificação.