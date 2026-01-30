Fora dos planos, Rodrigo Ely rescinde contrato com o Grêmio e deve acertar com espanhol Almería

O Grêmio oficializou no começo da tarde desta sexta-feira a rescisão de contrato com o zagueiro Rodrigo Ely. O jogador não estava sendo aproveitado e agora negocia um acordo até o fim de 2028 para voltar a vestir a camisa do Almería, da Espanha.

O experiente defensor de 32 anos até tentou uma permanência em Porto Alegre, mas acabou informado que não estava nos planos do técnico português Luis Castro. Como o Almería não conseguiu avanços com Pulido, o retorno do brasileiro virou prioridade e o embarque à Espanha ocorre neste sábado.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que concluiu a negociação relativa à rescisão de contrato com o zagueiro Rodrigo Ely", oficializou o clube. Depois de passar quase toda a temporada passada afastado por uma grave lesão de LCA no joelho esquerdo, ocorrida em abril, o jogador mostrava-se empolgado em defender o clube em 2026, o que não ocorreu.

"Nascido em Lajeado-RS, o jogador naturalizado italiano iniciou a carreira na Base Gremista, chamando a atenção de clubes europeus, onde atuou até retornar ao Tricolor em 2023. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo nos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", concluiu o Grêmio.