Fluminense apresenta Savarino e jogador cita mágoa com Botafogo: 'Estava listado para venda'

O Fluminense apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, o meio-campista Savarino, como mais um reforço para a temporada. Destaque do Botafogo em 2024, ano em que o rival conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o jogador tentou ser político em sua primeira entrevista, exaltou o projeto do novo clube, mas revelou uma ponta de mágoa com a sua ex-equipe.

"O que me motivou primeiramente foi a estabilidade. O projeto do Fluminense foi primordial e muito importante para minha carreira. A paz que essa transferência transmitia para mim e minha família foi muito importante. Tive muito êxito no Botafogo, ganhei dois títulos, mas agora quero estar focado no Fluminense", afirmou.

Questionado ainda sobre o fato de trocar o Botafogo justamente por um rival do Rio de Janeiro, ele admitiu uma ponta de ressentimento com a diretoria alvinegra pela postura da diretoria de colocá-lo como atleta negociável.

"Se você chega ao clube e está listado para venda, seu pensamento tem que ser diferente. Sou grato ao Botafogo e estou tranquilo. Mas agora estou no Fluminense e vou tentar dar o meu melhor aqui, como fiz nos outros clubes", comentou o meia.

Ele já fez seu primeiro jogo pelo clube e participou da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, na estreia das duas equipes no Brasileirão. O segundo compromisso, no entanto, vai ter um sabor mais especial, já que o adversário vai ser justamente o seu ex-clube, no clássico da rodada do Campeonato Carioca.