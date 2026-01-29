Endrick fala sobre bom começo pelo Lyon: 'Não vim aqui para brincar'

Endrick começou a trajetória no Lyon de forma arrasadora. O brasileiro está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o término da temporada europeia.

O atacante contabiliza cinco participações em gols em apenas três jogos com a camisa do Lyon. Endrick balançou as redes quatro vezes e ainda deu uma assistência. O jogador mandou um recado dizendo que este é apenas o começo no clube francês.

"Podem esperar que eu darei tudo em campo. Enquanto eu estiver aqui, farei de tudo pelo Lyon. Eu não vim aqui para brincar (...) Eu vim para jogar, ganhar e ajudar", disse Endrick em entrevista para a Ligue 1+.

No último domingo, Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira como profissional. Ele anotou três gols no triunfo por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês.

O atacante, aos 19 anos, tornou-se o brasileiro mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu. O ex-Palmeiras ultrapassou a marca de Ronaldo Fenômeno, que havia alcançado o hat-trick aos 21 anos, na época que atuava pela Inter de Milão, em 1997/98.