Em disputa memorável, Djokovic vence Sinner e vai enfrentar Alcaraz na final do Australian Open 

Sérvio tem 10 títulos na Austrália. IZHAR KHAN / AFP

O sérvio Novak Djokovic será o adversário do espanhol Carlos Alcaraz na decisão do Australian Open. A partida está programada para o domingo (1º) às 5h30min (de Brasília).

Após a épica batalha entre Alcaraz e o alemão Alexander Zverev, na primeira semifinal, Djokovic também precisou de cinco sets para se classificar, parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4, em quatro horas e nove minutos.

Esta será a 38ª final de um Grand Slam da carreira do sérvio, que soma 24 títulos nestes eventos. Djokovic não se classificava para uma final de um dos quatro maiores torneios do calendário desde Wimbledon em 2024, quando foi derrotado por Alcaraz.

A semifinal

Djokovic teve mais uma atuação memorável. IZHAR KHAN / AFP

Djokovic e Sinner fizeram um jogo memorável, com o sérvio resistindo fisicamente ao longo confronto, certamente beneficiado por não ter jogado nas oitavas de final, contra o tcheco Jakub Menšík, que desistiu do torneio por conta de uma lesão no músculo abdominal, e, nas quartas, ter contado com o abandono do italiano Lorenzo Musetti, que vencia por 2 a 0, mas se viu obrigado a deixar o jogo, com uma lesão na coxa direita.

No primeiro set, Sinner conseguiu uma quebra de saque no segundo game e resistiu à pressão de Djokovic, quando sacava em 3-1, para manter o serviço e encaminhar a vitória por 6 a 3, com 15 winners (bolas vencedoras) contra cinco do sérvio.

A segunda parcial teve praticamente o mesmo roteiro, mas com vencedor diferente. Djokovic efetivou um break point para abrir 3 a 1 e com excepcional aproveitamento de 86% dos pontos disputados com o primeiro saque, venceu por 6 a 3 e empatou a semifinal.

O terceiro set foi ainda mais equilibrado e a única quebra de saque ocorreu no 10º game, garantindo a vitória de Sinner por 6 a 4, com o italiano anotando 16 winners contra cinco e vencendo 90% dos pontos jogados em seu primeiro serviço.

Sinner buscava o tricampeonato. IZHAR KHAN / AFP

Mas Djokovic não construiu a carreira de 101 títulos no circuito à toa. O sérvio de 38 anos quebrou Sinner logo no game de abertura do quarto set e conseguiu administrar a vantagem até chegar a 6 a 4, empatando o jogo mais uma vez.

A partida já passava das três horas de duração quando o set final iniciou e Djokovic teve dificuldades para confirmar o saque, mas conseguiu suportar os ataques de Sinner, salvou três chances de quebra e se manteve em 2 a 2.

E a primeira quebra do quinto set foi de Djokovic, que saltou à frente em 3 a 2. No game seguinte, Sinner conseguiu um 0-40, o sérvio foi até a toalha para respirar, foi advertido pelo árbitro francês Damien Dumusois, buscou a igualdade em 40-40, e após oito longos minutos, com um ace, fez 5 a 3.

Pressionado, o italiano sacou para seguir na partida que ultrapassava as quatro horas de duração. Sem ceder ponto, ele confirmou o serviço e jogou a responsabilidade de sacar e fechar o jogo para o sérvio.

Novak Djokovic chegou ao match point (40-15) e após uma longa troca, o italiano salvou a primeira chance do sérvio, e conseguiu evitar o segundo em um lance espetacular, após voleio de Djoko na rede.

Mas o 10 vezes campeão do Australian Open encaixou um ótimo saque, chegou ao terceiro match point e, após uma troca de fundo, fez 6 a 4 se classificou em um erro do italiano.