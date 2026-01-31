Elise Mertens e Zhang Shuai conquistam o título de duplas do Australian Open

Shuai e Mertens com o troféu de campeãs. DAVID GRAY / AFP

A belga Elise Mertens e a chinesa Zhang Shuai conquistaram o título de duplas femininas do Australian Open. Neste sábado (31), elas derrotaram a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, por 7/6 (7/4) e 6/4, em uma hora e 48 minutos de jogo.

Este foi o sexto título de Mertens em um torneio Grand Slam e o terceiro na Austrália. Ela já havia vencido em 2021, em parceria com a bielorrussa Aryna Sabalenka, e em 2024 com a taiwanesa Hsieh Su-wei.

Com a conquista do 24º título de duplas da carreira, Mertens irá sair do sexto para o primeiro lugar no ranking da especialidade, posição que ela ocupou em maio de 2021.

Já a chinesa Shuai ganhou seu terceiro Grand Slam, o segundo na Austrália, onde ela havia vencido em 2019, com a local Samantha Stosur, que foi a encarregada de entregar os troféus na cerimônia de premiação.

Aos 37 anos, a asiática venceu o 17º título de duplas da carreira, subiu oito posições no ranking e agora será a número 7 do mundo. Em julho de 2022, ela chegou a ser a vice-líder da classificação.



