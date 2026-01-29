Eliminado da Champions e prejudicado por lesões, Napoli foca na Serie A

O Napoli, afetado por uma série de lesões e ainda se recuperando da dolorosa eliminação na Liga dos Campeões após a derrota para o Chelsea na quarta-feira, vai concentrar seus esforços em garantir a classificação para a principal competição europeia da próxima temporada, quando receberá a Fiorentina no sábado (31), pela 23ª rodada da Serie A.

No Estádio Diego Maradona, o Napoli desperdiçou uma vantagem de 2 a 1 no intervalo, que seria suficiente para garantir uma vaga na fase de mata-mata do torneio, antes de ser derrotado por 3 a 2 em casa pelos atuais campeões mundiais no segundo tempo.

Uma sequência de maus resultados deixou o time do sul da Itália com apenas uma vitória nos últimos sete jogos em todas as competições, fazendo com que caísse para a quarta posição na Serie A.

O time está nove pontos atrás do líder, a Inter de Milão, e se mantêm na última vaga para a Liga dos Campeões por apenas um ponto.

Considerando os sérios problemas com lesões - tinha apenas três jogadores de linha do time principal no banco de reservas contra o Chelsea - Conte se mostrou ousado em relação ao seu desempenho no clube nos últimos 18 meses.

"Cada um de nós está dando o seu melhor. Durante esse desastre futebolístico, conquistamos um título do campeonato italiano e uma Supercopa da Itália em um ano e meio, então as pessoas precisam ter cuidado com o que dizem", afirmou o técnico, conhecido por seu temperamento forte, após a derrota para o Chelsea.

- 'No caminho certo' -

"Jogar sem 13 atletas, muitos deles peças-chave, e enfrentar o Chelsea de igual para igual, fazendo uma partida de nível europeu, isso é o mais importante", explicou.

"Apesar das dificuldades desta temporada, desde o início da qual tivemos lesões graves, no final ainda estamos no caminho certo e crescendo", acrescentou.

E ele destacou um objetivo claro em mente antes de receber no sábado a Fiorentina, ameaçada pelo rebaixamento: "Será uma batalha para jogar na Liga dos Campeões no ano que vem. Temos que jogar bem para conquistar a chance de estar lá novamente".

Foi uma noite difícil para os times italianos na Liga dos Campeões na quarta-feira, já que nenhum deles se classificou diretamente para as oitavas de final ao terminarem fora do Top 8.

A Inter chegou perto, graças a uma impressionante vitória por 2 a 0 na visita ao Dortmund, mas acabou se juntando à Juventus e à Atalanta na repescagem.

Em comparação, cinco dos seis clubes da Premier League inglesa terminaram entre os oito primeiros.

A Inter, líder da Serie A, enfrenta o Cremonese no domingo, defendendo uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Milan, que visita o Bologna na terça-feira.

A Juventus (5ª colocada), em boa fase desde que Luciano Spalletti assumiu o comando no final de outubro, venceu 11 de suas últimas 15 partidas em todas as competições.

A equipe de Turim viaja para enfrentar o Parma no domingo, enquanto a Roma, terceira colocada, joga fora de casa contra a Udinese na segunda-feira.

--- Programação da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 30 de janeiro

(16h45) Lazio - Genoa

Sábado, 31 de janeiro

(11h00) Pisa - Sassuolo

(14h00) Napoli - Fiorentina

(16h45) Cagliari - Hellas Verona

Domingo, 1º de fevereiro

(08h30) Torino - Lecce

(11h00) Como - Atalanta

(14h00) Cremonese - Inter

(16h45) Parma - Juventus

Segunda-feira, 2 de fevereiro

(16h45) Udinese - Roma

Terça-feira, 3 de fevereiro

(16h45) Bologna - Milan

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14

4. Napoli 43 22 13 4 5 31 20 11

5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18

6. Como 40 22 11 7 4 37 16 21

7. Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 10

8. Bologna 30 22 8 6 8 32 27 5

9. Lazio 29 22 7 8 7 21 19 2

10. Udinese 29 22 8 5 9 25 34 -9

11. Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28 -4

12. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7

13. Genoa 23 22 5 8 9 25 31 -6

14. Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 -9

15. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12

16. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19

17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16

18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10

19. Hellas Verona 14 22 2 8 12 18 37 -19

. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19

