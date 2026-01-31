Edílson Capetinha provoca Palmeiras em festa do BBB 26 e puxa coro de 'não tem Mundial'

Ídolo do Corinthians, Edílson Capetinha levou a rivalidade do futebol para dentro do BBB 26. Durante a última festa do reality, o ex-atacante reuniu participantes, em tom de brincadeira, para entoar um tradicional canto de provocação ao Palmeiras, enquanto o cantor Diogo Nogueira se apresentava no palco.

Ao som da música original, Capetinha puxou o coro de "o Palmeiras não tem Mundial", arrancando risadas dos brothers e repercussão nas redes sociais. Integrante do grupo Camarote, formado por celebridades, ele vem ganhando espaço no programa desde sua entrada.

Aos 55 anos, o ex-jogador construiu carreira marcada por momentos decisivos e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Flamengo e o próprio Palmeiras. Fora do país, atuou por Benfica, Kashiwa Reysol e Al-Ain.