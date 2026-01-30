Duelo pelo ouro olímpico e confrontos na "grama sagrada": relembre as finais entre Djokovic e Alcaraz

Sérvio leva a melhor no confronto direto: 5 a 4 nos duelos. CARL DE SOUZA / AFP

A decisão do Australian Open no domingo (1º) vai colocar frente a frente dois dos grandes nomes do tênis. No quinto confronto em finais entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz, um tira-teima em decisões: duas vitórias para cada lado, em jogos históricos para o esporte.

A decisão mais recente é a que traz a melhor lembrança para Djokovic. Na disputa pela medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, 2 a 0 com duplo 7/6, e a conquista inédita para o sérvio em sua carreira.

Nas duas decisões de Wimbledon, no entanto, melhor para o espanhol. Os dois decidiram os títulos de 2023 e 2024, com vitórias por 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente. Por fim, no Masters 1000 de Cincinnati, em 23, título do sérvio em sets diretos.

A forma como os dois chegaram à decisão é uma espécie de "prelúdio" sobre o tamanho do jogo. Ambos precisaram de cinco sets para garantir vaga na final do Australian Open.

Alcaraz venceu cãibras e chegou a ver Alexander Zverev sacar para o jogo na Rod Laver Arena. Mas a resiliência levou a uma vitória histórica: 5h27min para fazer 3 a 2, na semifinal mais longa da história do torneio. Também em 5 sets, Djokovic superou o número 2 do mundo, em mais de 4h de jogo.

Esse será o segundo encontro entre os dois no Major australiano. No ano passado, melhor para o sérvio, que venceu por 3 sets a 1, de virada, nas quartas de final.

Semifinais

Como estão entre as lideranças do ranking da ATP, os dois costumam se enfrentar apenas nas fases "agudas" das competições.

Em semifinais, são quatro duelos. Com duas vitórias para cada lado. Djoko levou a melhor em Roland Garros e no ATP Finals de 2023; já Carlitos avançou no Masters 1000 de Madrid de 2022 e no US Open de 2025.

Confronto direto

Esse será o décimo jogo entre Djokovic e Alcaraz. E a vantagem é do sérvio: são 5 vitórias, contra 4 do espanhol.

O que vale para cada um

Maior campeão do Australian Open, com 10 títulos, Djoko vai em busca de seu 25º grand slam na carreira. Já o espanhol, bicampeão em cada um dos outros Majors, persegue um sonho: vai em busca do único dos quatro troféus que falta na sua galeria.