Do que as equipes precisam para se classificar na última rodada da Champions League

Liverpool, do goleiro Alisson, tem boas chances de se classificar.

A última rodada da Champions League, que ocorre nesta quarta-feira (28), definirá os oito classificados de forma direta para as oitavas de final. Também serão conhecidos os 16 clubes que disputarão a fase de repescagem.

Arsenal e Bayern de Munique já estão garantidos entre os oito primeiros. Na sequência da tabela, Real Madrid e Liverpool somam 15 pontos. O clube espanhol joga fora de casa contra o Benfica, e uma vitória simples já garante o maior campeão da Champions.

O mesmo serve para o Liverpool, que joga em Anfield contra o Qarabag. A única divergência é se ambos empatarem, pois o Real tem mais chances de avançar por conta do saldo (11 contra 6), e esse critério pode fazer a diferença.

O Tottenham tem 14 pontos e é o 5º colocado. O clube inglês joga fora de casa contra o Eintracht Frankfurt, e com uma vitória simples se classifica. No caso de empate, então dependerá de resultados paralelos.

Clube dos 13

Ao todo são 8 clubes com 13 pontos e três vagas restantes. No caso de empate do Tottenham, 5 deles precisam empatar ou perder para os ingleses avançarem.

No entanto, supondo que as cinco primeiras colocações fiquem com as equipes que já estão, restam apenas três vagas diretas para as oitavas.

PSG e Newcastle, sexto e sétimo, respectivamente na tabela, se enfrentam. Quem vencer avança e quem perder deve ficar de fora, sobrando duas vagas, que devem ser definidas pelo saldo de gols.

O Chelsea, com saldo 6, visita o Napoli. Barcelona e Sporting tem saldo 5, e o clube espanhol recebe o Copenhagen, enquanto o português visita o Athletic Bilbao.

O Manchester City, com saldo 4, recebe o Galatasaray. O Atlético de Madrid tem saldo 3 e recebe o Bodo/Glimt. Por fim, a Atalanta, com saldo 1, joga fora contra o Union Saint-Gilloise.

Italianos em dificuldade

Inter de Milão e Juventus somam 12 pontos cada e ainda podem se classificar, mas precisarão vencer seus jogos e torcer por resultados paralelos.

No caso dos nerazzurri, além de ganhar do Borussia Dortmund fora de casa, a equipe precisa de uma derrota do Tottenham, empate em PSG x Newcastle e que mais três equipes com 13 pontos tropecem.

A Juve tem um cenário parecido. Vitória fora de casa contra o Monaco, tropeço da Inter de Milão e o restante do resultados acima para ficar entre os oito melhores.

De qualquer forma, os dois italianos já estão garantidos na repescagem e com boas chances de definir o confronto em casa.

Disputa na repescagem

Borussia Dortmund (11), Galatasaray e Qarabag (10) tem boas chances de ficar dentro da zona de repescagem mesmo em caso de derrota.

Atualmente, o Napoli está fora, em 25º, assim como os campeões de Champions League Benfica e Ajax, ambos com 6 pontos e precisando vencer a qualquer custo os confrontos.

