Djokovic x Sinner: horário, onde assistir e quem é o favorito na semifinal do Australian Open

Novak Djokovic e Jannik Sinner se enfrentam pela semifinal do Australian Open 2026. O jogo ocorre nesta sexta-feira (30), não antes das 5h30min (horário de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne.
O sérvio, número 4 do mundo, avançou após desistência de Lorenzo Musetti na rodada anterior. O segundo do ranking, por sua vez, venceu tranquilamente o duelo contra Ben Shelton.
Quem avança?
Para André Ghem, ex-tenista e comentarista da ESPN, será muito difícil o duelo para Djokovic contra Sinner, principalmente pelos momentos de carreira de cada um.
— O Djoko teve muita sorte com a desistência do Musetti, como ele mesmo disse, era para estar eliminado, mas aconteceu, então está vivo no torneio. Contra o Sinner, ele perdeu as últimas cinco, sendo em três Grand Slams. O italiano é o favorito para chegar à final.
No confronto direto, Sinner leva vantagem por 6 a 4. Os últimos dois jogos entre eles foram em semifinais de Grand Slams, com triunfos do italiano em Wimbledon e Roland Garros.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem a partida do Australian Open
