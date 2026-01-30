De quase vendidos a cruciais: Danilo e Montoro têm noite de gala em goleada do Botafogo

Danilo e Montoro tiveram grandes atuações na goleada do Botafogo por 4 a 0 sobre o Cruzeiro na quinta-feira, 29, no Nilton Santos. O jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O curioso é que John Textor, dono da SAF do Botafogo, tinha conversas para negociar os dois atletas com o Nottingham Forest, da Inglaterra, segundo informações do site Ge. O empresário poderia até concluir as vendas dos jogadores no final desta semana.

No entanto, na última quinta, a Justiça do Rio de Janeiro atendeu o pedido feito pelo setor social do Botafogo e determinou a proibição da venda de atletas do clube por parte de Textor. A decisão foi publicada pelo juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, da 21ª Câmara de Direito Privado do TJ-RJ.

A ESPN teve acesso ao despacho da Justiça. "Considerando as notícias da mídia, quanto a negociação açodada de atletas, determino, ad cautelam (N.R.: termo jurídico que significa 'por precaução'), a suspensão de todos os atos relativos a vendas e negociação de ativos e quaisquer outros atos com reflexos econômicos face o clube, até que se comprove nos autos a estrita observância da decisão deste relator, bem como ciência inequívoca dos atos por todas as partes envolvidas no processo", disse Marcelo Almeida de Moraes Marinho, em trecho da decisão.

Ainda de acordo com o Ge, Danilo seria negociado por 19 milhões de euros, enquanto a venda de Montoro estava estipulada em 14 milhões de euros. O Botafogo tem uma dívida de 20 milhões de euros com o Nottingham Forest, justamente pela contratação de Danilo.

Outros membros da diretoria do Botafogo, como o CEO da SAF, Thairo Arruda, e o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, não concordavam com Textor a respeito da negociação dos jogadores. Em entrevista à Botafogo TV, o norte-americano minimizou a situação depois da decisão da Justiça.

"Vamos segurar todo mundo nessa janela. Temos uma oferta para vender esses jogadores agora e emprestá-los de novo a nós para que continuem conosco. Estou curioso para essa oferta. Também posso falar na situação do Montoro... queremos um percentual alto dele mesmo quando sair do clube", disse John Textor.

Dentro de campo, Danilo e Montoro conduziram o Botafogo na vitória sobre o Cruzeiro. O primeiro, inclusive, marcou dois gols na partida no Nilton Santos.

"É engrandecer esse grupo, que esse ano vai ser totalmente diferente. Estamos começando bem o trabalho com o professor (Martín Anselmi)", disse Danilo, em entrevista ao Prime Video.