Crespo fala de Alisson e Marcos Antônio e explica meta de 45 pontos: Proteger o grupo

O São Paulo conquistou sua primeira vitória no Brasileirão nesta quarta-feira, 28. Jogando em casa, o clube derrotou o Flamengo por 2 a 1, em confronto válido pela rodada de abertura do torneio. Depois do duelo, o técnico Hernán Crespo falou sobre o objetivo do time paulista na competição e dos possíveis desfalques no elenco.

"Quando a gente fala em São Paulo, a gente fala com o coração. A minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube. Tentar manter o pé no chão para construir, construir com calma, abaixando as expectativas", explicou o argentino.

No último sábado, 24, Crespo havia dito que o futuro do Tricolor na temporada era alcançar os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, marca desejada para livrar a equipe do rebaixamento à segunda divisão.

"Acho que temos futuro. Mas o futuro, como falei: no Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro. E tentar construir como jogamos hoje", disse o treinador depois da derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no Paulistão.

"Mas, eu sou ganhador, como o São Paulo. O DNA é de ganhador, como jogador e treinador. E o São Paulo é do mesmo jeito, temos as mesmíssimas expectativas. Mas a ideia é construir com calma para ganhar títulos, para voltar a ser o que o São Paulo merece", completou.

POSSÍVEIS SAÍDAS DO ELENCO

Hernán Crespo também abordou sobre os possíveis desfalques que ele pode sofrer com as saídas de jogadores do São Paulo. Quase certo com o Corinthians, o meio-campista Alisson deve permanecer no time do Morumbi.

"Os detalhes da situação, quem tem que falar são Rui Costa e Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar ele. É um jogador do São Paulo, se ele está bem, vai jogar", disse o técnico.

Outro que teve seu nome vinculado a uma saída do clube foi o volante Marcos Antônio, que interessa ao Flamengo. "O motivo para o Flamengo desejar comprar ele (Marcos Antônio), é porque ele é importante. É simples. Eu quero todo mundo aqui, todo mundo comigo. Desde quando eu cheguei aqui, nunca pensei em mim. Sempre pensei no São Paulo", finalizou.