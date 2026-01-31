Coritiba vence Cianorte com gol de tiro de meta do goleiro Pedro Rangel

O Coritiba largou na frente nas quartas de finais do Campeonato Paranaense ao vencer por 1 a 0 o Cianorte, no jogo de ida disputado no interior no estádio Albino Turbay. E o grande personagem do jogo foi o goleiro Pedro Rangel que marcou o gol da vitória, numa cobrança de tiro de meta, aos 41 minutos do segundo tempo.

A ideia dele, com certeza, era dar um chute forte para o ataque, mas a bola quicou na frente do goleiro adversário, Felipe Garcia, que ainda resvalou nela sem evitar o gol.

Este foi o primeiro gol na carreira de Pedro Rangel, de 25 anos, que deixou o campo muito festejado por seus companheiros. Emprestado pelo Fluminense ano passado, ele teve metade do passe comprado pelo Coritiba por R$ 1,5 milhão.

A vitória deixou o Coxa em boas condições para chegar às semifinais. Na volta pode empatar no Couto Pereira, no dia 8, a partir das 18h30.