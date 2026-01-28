Coritiba pega o Red Bull Bragantino em retorno ao Brasileirão após três anos

Esta quarta-feira (28) será bastante especial para o Coritiba. Campeão em 1985, ele volta à elite do Campeonato Brasileiro após três anos. Às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), duela com o Red Bull Bragantino, que vem fazendo campanhas consistentes na competição.

Rebaixado em 2023, o Coritiba disputou duas edições da Série B. Em 2025, sagrou-se campeão com 68 pontos, subindo com Athletico-PR, Chapecoense e Remo. Nesta temporada, faz campanha mediana na primeira fase do Campeonato Paranaense, mas venceu o principal duelo ao fazer 1 a 0 no Athletico. O time está classificado às quartas de final.

Para buscar a permanência na elite, o Coritiba priorizou a experiência e foi bem ativo no mercado, com dez reforços. Entre eles, o lateral Tinga, o zagueiro Thiago Santos, o volante Fernando Sobral e os atacantes Breno Lopes, Keno e Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo com 15 gols. O time é comandado pelo técnico Fernando Seabra, que estava no Red Bull Bragantino em 2024 e 2025.

Seabra destacou justamente a experiência do elenco para aceitar o desafio. "O fato de contar com jogadores experientes e desempenho concreto foi um atrativo para mim. Do ponto de vista que envolve a Série A, a capacidade de ter consistência de desempenho, cultura de trabalho, vivência e capacidade mental é muito importante", explicou.

Nas últimas edições, o Red Bull Bragantino vem dando trabalho aos favoritos no Brasileirão. Em 2025, o rendimento foi um pouco aquém do esperado, mas terminou em uma posição confortável, em décimo lugar com 48 pontos. O time de Bragança Paulista ainda está invicto em 2026, com três vitórias e dois empates, brigando ponto a ponto pela liderança do Paulistão com Novorizontino e Palmeiras.

Comandado pelo experiente Vagner Mancini, o Red Bull Bragantino se reforçou com o goleiro Tiago Volpi, o volante Ignacio Sosa e o meia Rodriguinho. Para a estreia, jogadores como o zagueiro Guzmán Rodríguez, o lateral-esquerdo Vanderlan e o atacante Isidro Pitta são desfalques por lesões. O atacante Jhon Jhon também não joga, pois negocia sua ida para o Zenit, da Rússia.

Mancini destacou o entendimento do time e aplicação tática neste início de temporada. "A hora que nós temos que marcar, nós temos que ser o melhor marcador. E a hora que a gente tem a posse de bola, a gente tem que botar a bola no chão e jogar como um time que quer vencer a partida. Eu tenho visto isso nos jogos, eu tenho saído dos jogos satisfeito", elogiou.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X RED BULL BRAGANTINO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebas Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h.