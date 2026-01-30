Corinthians não tem R$ 1 milhão? Marcelo Paz explica por que clube não contratou Alisson

O Corinthians permanece ativo no mercado em busca de reforçar o seu elenco para a sequência da temporada de 2026. Um nome que esteve em pauta foi o do meio-campista Alisson, que quase trocou o São Paulo pelo clube alvinegro. Marcelo Paz, diretor executivo de futebol da equipe, explicou o motivo para o negócio pelo atleta de 32 anos ter melado.

"O Rui Costa (executivo de futebol do São Paulo) conduziu muito bem, a gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto que a relação permanece muito boa. A não concretização da vinda do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians", disse Paz em entrevista à ESPN.

Para liberar o jogador, o São Paulo exigia um pagamento à vista de R$ 1 milhão, condição que fez o time do Parque São Jorge desistir da contratação. Era previsto também um pagamento de R$ 500 mil até outubro e uma opção de compra de cerca de R$ 12 milhões.

"O problema não é R$ 1 milhão. Se fala muito do R$ 1 milhão. O Corinthians tem R$ 1 milhão, claro que tem. Só que era R$ 1 milhão, mais uma cláusula se jogasse x jogos, mais a opção de compra que era um valor alto, não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$ 2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo, não podia mais jogar o Campeonato Paulista...", explicou o dirigente.

"A gente repensou se era viável seguir com a operação, mas foi desgastante, virou uma novela que não precisava ter virado. Eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, conversei com ele, com autorização do Rui Costa, autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo, nada escondido, não foi pra fazer exame, foi pra conhecer o espaço do clube. Mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que poderia onerar muito o clube", finalizou.

Diante desta situação, o Corinthians continua atrás de reforços para o seu elenco. Na última quinta, 29, o clube anunciou a chegada do atacante Kaio César, de 21 anos, que estava atuando no Al-Hilal.

"Para que pudéssemos ter um elenco ideal, cinco ou seis elementos. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade", falou o técnico Dorival Júnior depois da derrota para o Bahia na primeira rodada do Brasileirão.